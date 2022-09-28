الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر للأسبوع المقبل والمحسوسة بالقاهرة تسجل 38 درجة

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن استمرار تعرض البلاد لارتفاع فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية .

وأضافت عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى الأسبوع المقبل ، وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة ، والمحسوسة 38 درجة وجنوب البلاد تصل العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة .

وقالت: يسود أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار مع زيادة فترات سطوع اشعة الشمس، لافته إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بمعدل 3 ل 4 درجات .

و يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.