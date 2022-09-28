استشهاد فلسطينى ثان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

استشهد شاب فلسطيني ثان برصاص الاحتلال الجيش الإسرائيلي في جنين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، استشهاد مواطن وإصابة 9 بجروح بينهم حالتين خطيرتين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لـ"جنين" شمال الضفة الغربية.