أطعمة غنية بالكافيين تغنيك عن مشروبك الصباحي.. منها التوت والزبادى

كتبت فاطمة ياسر

فور الاستيقاظ من النوم تقوم بتناول كوبا من القهوة أو النسكافية أو الشاي بالحليب ، والسبب الرغبة في الشعور بالتركيز والفوقان، وبالفعل هذه المشروبات تساعدك علي هذا الأمر لأنها غنية بمادة الكافيين التي من دورها يقظة المخ وزيادة التركيز به.

ولكن هناك بعض الأطعمة الغنية أيضا بالكافيين، ويمكنك تناولها والاستغناء عن المشروبات، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “eatingthis”، ومنها:

- التوت، يمد الجسم بالطاقة والحيوية والسبب لأنه غني بمادة الكافيين والألياف التي تعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا يمكنك تناوله في الصباح بدلا من مشروب القهوة.

- الزبادي، يعد من الأطعمة الجيدة للجسم بشكل عام، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من الكافيين، وهذا يجعلك تشعر باليقظة والحيوية والنشاط بعد تناولك له، ولذا لا تتردد فيتناولك له.

- الشوكولاتة الداكنة، تحتوي علي نسبة عالية من الكافيين، ولذا فتناولك لها في الصباح يعد من الخيارات الجيدة التي تجعلك تشعر باليقظة والنشاط والحيوية، وأيضا تعمل علي تنشيط الذاكرة.

- الخروب، قد تشعر بالإستغراب عند قراءة اسم الخروب، ولكنه يحتوي علي نسبة عالية من الكافيين، ويساعد في مقاومة الخمول والشعور بالنوم والنعاس، كما أنه له العديد من الفوائد الصحية ومن أبرزها تحسين صحة الجهاز الهضمي.