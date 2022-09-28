أستاذ كبد يقدم نصائح لطلبة المدراس: اهتموا بالنظافة الشخصية لتجنب الفيروسات

كتبت أمل علام

كشف الدكتور حسين الأمين أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب جامعة أسيوط، خلال مؤتمر جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمى والكبد المنعقد حاليا بمدينة الغردقة، إن تطعيم فيروس بى ضرورى للوقاية من الفيروس، موضحا إن فيروس بى هو أحد أهم مسببات الإصابة بسرطان الكبد.

وينصح الطلبة مع بداية العام الدراسة الجديد بعدم تناول الأطعمة من الباعة الجائلين، موضحا أن فيروس A ينتشر بين طلبة المدارس لأنهم قد يتناولون أطعمة ملوثة تسبب الإصابة، كما ينصح بالاهتمام بالنظافة الشخصية فى الفصول والتباعد لتجنب الاصابة بالفيروسات مثل فيروس الأنفلونزا، وفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاهتمام بالنظافة الشخصية يحمى من كورونا والأنفلونزا، حيث تتشابه الأعراض.

وأوضح، إن المؤتمر ناقش الموضوعات المتعلقة بفيروس كورونا وعلاقته بأمراض الكبد والجهاز الهضمى، كما ناقش موضوعات متنوعة بحضور عدد من الخبراء الأجانب، ومن الدول العربية مثل الإمارات والأردن والسعودية.

وقال، إن هناك جلسة تم تخصيصها لعلاج التهاب القولون المناعى ومناظير الجهاز الهضمى، وأمراض التهاب الأمعاء المناعية مثل مرض كرونز، موضحا إنه مع اتجاه الدولة لمكافحة سرطان القولون هناك اهتمام بطرق الوقاية من سرطان القولون، وأهم الوسائل العلاجية، موضحا إن هناك أمراض كثيرة جدا ترتبط بالإصابة بسرطان القولون وهناك أدوية بيولوجية الدولة وفرتها للتأمين الصحى ونفقة الدولة.

وقال، إنه يجب إتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المؤتمر اهتم بالموضوعات المتعلقة بالصفراء أواليرقان كى تستفيد من الخبرات موضحا إن الاهتمام بالنظافة الشخصية تجنب نزلات البرد والأنفلونزا.

وقال، أن مريض فيروس سى الذى يعانى من التليف قبل الشفاء من فيروس سي، لابد من المتابعة المستمرة حتى لا يصاب بسرطان الكبد.

وأوضح، إنه يجب تناول تطعيم فيروس بي لأن الأشخاص الذين تم ولادتهم بعد عام 1992 أخذو تطعيم فيروس بي، أما الذين تم ولادتهم قبل عام 1992 لم يحصوا على تطعيم فيروس بي لذلك عليهم الحصول على التطعيم لأنه يحمى من الاصابة بالفيروس كما انه يحمى من الاصابة بسرطان الكبد.

وأوضح، ان تطعيم الأنفلونزا ضرورى للحد من مضاعفات الأنفلونزا، وأخذ تطعيم فيروس كورونا للحد من مضاعفات الفيروس، موضحا أن مصر استطاعت ان تقضى على فيروس سي وهناك مبادرات مستمرة تتعلق بسرطان الثدى وصحة المرأة والاهتمام بالوقاية من عدد من السرطانات.