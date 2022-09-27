اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكالة الطاقة المتجددة: الأزمة الأوكرانية تدفع نحو التحول السريع للوقود الأخضر

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 06:43 م
وكالة الطاقة المتجددة: الأزمة الأوكرانية تدفع نحو التحول السريع للوقود الأخضر الطاقة المتجددة - أرشيفية
وكالات

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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كارمينا إن أزمة الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية قد تسرع من وتيرة التحول نحو الوقود الأخضر على المدى المتوسط، مضيفا أن المصادر المتجددة للطاقة هي أكثر الطرق تنافسية الآن لإنتاج الكهرباء.


وأضاف لا كارمينا - في تصريحات نقلتها قناة "يورو نيوز" الأوروبية - أن هموم الحكومات على المدى القصير جدا هي توفير الطاقة لمواطنيها واستغلال المتاح بما فيه محطات الطاقة العاملة على الفحم، إلا أنه على المدى المتوسط والطويل ستسرع أزمة أوكرانيا من وتيرة تحويل الطاقة لأن الحكومات أدركت أخيرا أن اللجوء لمصادر الطاقة المتجددة لا يعد مفيدا للبيئة والوظائف والناتج المحلي الإجمالي فحسب ولكن لضمان استقلال أكبر في هذا المجال.


وحول تجدد اهتمام الحكومات بأنحاء أوروبا وآسيا بالطاقة النووية مؤخرا بسبب الأزمة الحالية، صرح لا كارمينا أن الطاقة النووية بشكل عام ليست الخيار الأفضل نظرا لتكلفتها العالية والمخاوف الأمنية ولاستغراق وقت طويل في بناء محطات الطاقة النووية.


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