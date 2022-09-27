اليوم السابع
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وزير الدفاع الهندى يزور الصوت والضوء فى الهرم

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:15 ص
وزير الدفاع الهندى يزور الصوت والضوء فى الهرم جانب من الزيارة في الصوت والضوء
كتب عبد الحليم سالم

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استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية راجناث سينج وزير الدفاع الهندي لحضور عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم وذلك خلال زيارته الرسمية لمصر والتي استغرقت عدة أيام.
 
وصرح محمد عبد العزيز العضو المنتتدب التنفيذى للشركة، أن هذه الزيارة واحدة من عدة زيارات لوفود رفيعة المستوى حضرت عروض الصوت والضوء خلال الفترة الاخيرة والتى من شأنها دفع حركة السياحه الوافده لمصر.
 
ووجه راجناث سينج الشكر على حسن استقباله كما أبدى إعجابه بعرض الصوت والضوء وطريقة عرضه لتاريخ مصر العظيم.

الهرم

السياحة

الهند

الصوت والضوء



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