نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية المتحف الآتونى ويتابع الأعمال الإنشائية

تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، الاحتفالية التى نظمها المتحف الآتونى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بالمنيا، وذلك ضمن احتفالات المحافظة باليوم العالمى للسياحة 27 سبتمبر وبمناسبة مرور مائتى عام على نشأة علم المصريات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حميدة مدير المتحف الآتونى، وماريان بشرى مدير مكتب تنشيط السياحة بالمنيا.

وشهد نائب المحافظ، عددا من الفقرات الفنية أمام المتحف الآتونى بمنطقة شرق النيل، حيث أكد أن المتحف الآتوني أحد أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في محافظة المنيا وصعيد مصر بالكامل ويتميز بكونه يعني بفترة تاريخية من أهم الفترات التاريخية في مصر القديمة وهي فترة العمارنة ويعتبر من المتاحف التي تربط المواقع الأثرية بالمتاحف، كما له أهمية في رفع الوعي السياحي والأثري لدى أهالي المنيا و التنمية السياحية لمحافظة المنيا حيث سيسهم افتتاح المتحف في وضع محافظة المنيا على خريطة السياحة العالمية وخاصة في ظل ما تتمتع به هذه المحافظة من مقومات سياحية وأثرية عظيمة .

كما تفقد نائب المحافظ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء المتحف الآتوني، والتقى بالمقاول المسئول عن المتحف واستمع إلى شرح حول سير العمل بالمتحف وطالبهم بالالتزام بالجدول الزمني الموضوع.