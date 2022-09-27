"مياه سوهاج" تعلن نتيجة الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج نتيجة الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم ٢ لعام 2020.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا أن الاختبارات أجريت بكلية العلوم بجامعة سوهاج فى الفترة من 15 الى 18 اغسطس الماضى وأنه تم إعداد الاختبارات وتصحيحها بواسطة اساتذة متخصصين لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية انه يمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى لوظائف مهندس وفنى مساحة وفنى تشغيل وصيانة.

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية إلى أنه تم فتح باب التظلمات للراسبين بكلية العلوم فى الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر القادم، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج.