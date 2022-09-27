السجن 5 سنوات لعامل سرق مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالإكراه من سيدة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.س" عامل، بالسجن 5 سنوات لاتهامه بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالإكراه، المجنى عليهما "و.أ" و"س.أ" بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد ومحمد سعد، وبأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليهما، بقيام المتهم بالتسلل الى منزل المجنى عليهما وقام بشل حركة المجنى عليها الاولى واستولى منها تحت تهديد السلاح على مبلغ 10 آلاف جنيه وعدد 2 خاتم ذهب ملك المجنى عليها الثانية وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.