مصرع موظف سقط أسفل عجلات قطار أثناء محاولة الركوب بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى موظف يعمل بمدرسة ثانوية مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار القاهرة الأقصر أثناء محاولته ركوب القطار من مكان تهدئة للقطار بناحية مركز جزيرة شندويل، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف جهة التحقيق بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من من مركز شرطة المراغة يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة بأنه أثناء محاولة المدعو ممدوح م ا ا 47 سنة موظف بمدرسة الثانوية الصناعية ويقيم بندر طما الصعود علي باب القطار الأقصر القاهرة حال تهدئته بمحطة سكة حديد شندويل " محطة فرعية " دائرة المركز والباب محكم الغلق مما أدي لإختلال توازنه وسقوطه أسفل عجلات القطار ووفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال شقيقه المدعو ناصر م ا ا 55 سنة موظف بالإدارة التعليمية ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.