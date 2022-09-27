مش كلها ضارة.. 3 أسباب تجعل البطاطس مفيدة لصحة قلبك

كتبت ميرفت رشاد

مازالت البطاطس هي الطعام المحاط بالعديد من المفاهيم الخاطئة، سواء كان الحديث عن الكيفية التي تجعلك بها البطاطس تزداد وزنك أو كيف أنها ضارة لك إذا كنت مريضًا بالقلب، ولكن هذا غير صحيح فالبطاطس رائعة لمرضى القلب، أي خضراوات، إذا تم تناولها، بعد القلي تكون غير صحية ونفس الشيء ينطبق على البطاطس، لكن البطاطس المسلوقة أو المخبوزة، عند تناولها بكميات محدودة، تعتبر طريقة رائعة لإدراجها في نظامك الغذائي والاستمتاع بفوائدها، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

الأسباب التي تجعل البطاطس مفيدة لمرضى القلب هي

1. تخفض ضغط الدم

البطاطس غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم، البوتاسيوم هو أحد المعادن الضرورية لعمل القلب وضخ الدم عبر الجسم ويحافظ بشكل أساسي على ضربات القلب، لذا فإن البطاطس تساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. تقلل من مستويات الكوليسترول الضار

البطاطس مليئة أيضًا بالألياف القابلة للذوبان ، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، أثبتت العديد من الدراسات أن الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان تساعد في تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار.

3. تعزز صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي البطاطس أيضًا على عناصر غذائية تساهم في نمط غذائي يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك المغنيسيوم والنياسين وفيتامين ج وفيتامين ب 6، إلى جانب ذلك ، فإن محتوى البطاطس محدود من الصوديوم مما يساعد على تحسين الحالة .