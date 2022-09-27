مش كلها ضارة.. اعرف أنواع الخلايا الدهنية ووظيفتها بجسمك

كتبت ميرفت رشاد

بينما نستخدم مصطلح الدهون لوصف كل دهون الجسم، هناك أنواع مختلفة بالفعل، ومن المهم ملاحظة تمييزها لأن كل واحدة تؤدي دورًا مختلفًا، نحن بحاجة إلى بعض الدهون لتزويدنا بالطاقة وحماية أعضائنا وامتصاص العناصر الغذائية، ولكن الإفراط في تناولها غير صحى، وفى السطور القادمة سنوضح أنواع الخلايا الدهنية فى الجسم وكيفية التخلص منها ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



1 الدهون البيضاء: الخلايا الدهنية البيضاء (الدهون) هي ما يراه معظم الناس على أنها" دهون " تقع تحت الجلد وحول الأعضاء ، الوظيفة الأساسية للدهون البيضاء هي تخزين الطاقة، في أوقات تناول السعرات الحرارية الزائدة ، تخزن الخلايا الدهنية الطاقة على شكل دهون ثلاثية، في أوقات الصيام ، يتم تكسير الدهون الثلاثية عن طريق تحلل الدهون لتوفير الطاقة للجسم، تساهم الدهون البيضاء أيضًا في التمثيل الغذائي وتنظيم الوزن ، وإنتاج هرمونات رئيسية مثل اللبتين - وهو هرمون مهم في تنظيم الشبع والوزن.

إلا أن التخزين المفرط للدهون تحت الجلد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري وأمراض القلب، الدهون الحشوية وتحت الجلد هي أنواع من دهون البطن، وتحدث السمنة البطنية أو المركزية عندما تتراكم الكثير من الدهون في منطقة البطن.

2 الدهون البنية:

الدهون البنية متخصصة في توليد الحرارة للحماية من انخفاض حرارة الجسم في البيئات الباردة، ووجود الميتوكوندريا ، التي تولد الحرارة ، هي المسؤولة عن اللون" البني "لهذا النوع من الأنسجة الدهنية. حديثي الولادة ، وتتناقص تدريجيا مع تقدم العمر في البالغين ، الدهون البنية تقع في المقام الأول في منطقة بين الكتفين (بين الكتفين) ومنطقة حول الكلى (حول الكلى). على عكس الدهون البيضاء ، قد تحمي الدهون البنية بالفعل من السمنة وأمراض التمثيل الغذائي.



3 دهون بيجية: الدهون البيجية هي مزيج من الدهون البيضاء والبنية، تعرف أيضًا باسم دهون" برايت " ، وتتكون دهون البيج من دهون بيضاء تتخللها خلايا دهنية بنية، توجد دهون البيج في مناطق مشابهة للدهون البيضاء ، مثل الأنسجة تحت الجلد. دهون البيج ديناميكية ، ويمكن أن تتحول إلى تركيز أكبر من الخلايا البيضاء أو البنية استجابةً لمحفزات معينة ، مثل درجة الحرارة الباردة ، والإجهاد ، والتمارين الرياضية، قد يكون هذا التحول للون الأبيض نحو تكوين الخلايا البنية وقائيًا من السمنة والأمراض المرتبطة بها ، والتي تعد حاليًا مجال بحث علمي مكثف .



4 كيفية التخلص من الدهون

إنقاص الوزن هو الآلية الأساسية لتقليل كتلة الدهون الكلية، سواء من خلال النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة أو جراحة السمنة والجراحة الأيضية ، سيؤدي الانخفاض في فقدان الوزن الكلي للجسم إلى انخفاض مماثل في إجمالي كتلة الدهون، حتى ممارسة الرياضة في حالة عدم وجود خسارة مطلقة للوزن قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض في كتلة الدهون، قد يؤدي الإزالة المستهدفة للدهون ، مثل شفط الدهون ، إلى تقليل بؤري في كتلة الدهون ولكن لا يبدو أنه يمنح نفس الفوائد الأيضية مثل فقدان الوزن العام .

يمكن الحد من السمنة المركزية باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. يمكن أن يساعد تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان الوزن.