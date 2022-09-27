محافظ أسوان يوجه بإعادة تشغيل مخبز الخزان غرب بطاقة 14 ألف رغيف يوميا.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، بإعادة تشغيل المخبز البلدى بمنطقة الخزان غرب وسط فرحة أهالى، وبعد شكواهم للمحافظ من توقف المخبز عن العمل، وذلك بالتنسيق مع المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء لاستجابته السريعة بتشغيل المخبز للوفاء باحتياجات أهالى المنطقة من رغيف العيش بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة.

وأكد حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه تم تشغيل مخبز الخزان غرب بطاقة 14 ألف رغيف بلدى يوميًا مما يساهم فى تغطية وتلبية متطلبات أهالى المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه فى ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور على مصلحى وزير التموين، ومحافظ أسوان تم تكثيف الحملات اليومية على الأسواق للعمل على ضبط الأسعار والقبض على المحتكرين، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة لتوقيع العقوبات الرادعة عليهم من أجل ضمان توفر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وزن الرغيف



إنتاج المخبز