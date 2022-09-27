محافظ أسوان يوزع هدايا "حياة كريمة" و"سيتى كلوب" على 350 تلميذا.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

وزع أشرف عطية، محافظ أسوان، شنط مدرسية على 350 تلميذا وتلميذة من أبناء الأسر الأسوانية محدودة الدخل، مدعمة بالأدوات والمستلزمات الدراسية، والمهداة من مؤسسة حياة كريمة ونادى سيتى كلوب وذلك بمقر النادى بمدينة أسوان الجديدة.

بدأت الفعاليات بتقديم باقة من الفقرات الغنائية الوطنية لأطفال أعضاء النادى، وفرقة كورال ثقافة العقاد، فيما حرص محافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال أثناء تقديم الفعاليات المختلفة.

وقدم محافظ أسوان، شكره للقيادة السياسية على إطلاق مبادرة حياة كريمة والتى تساهم بشكل مباشر فى تقديم خدماتها الإنسانية والمجتمعية العديدة والمتنوعة لتحسين جودة الحياة للبسطاء من الأسر الأكثر احتياجا مما يعمل على إدخال أجواء الفرحة والبهجة والسعادة عليهم، وخاصة مع قرب انطلاق ماراثون العام الدراسى الجديد 2022/2023.

وأشاد "عطية"، بالدور المتميز لنادى سيتى كلوب والذى يعد نموذج يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة لخدمة المجتمع الأسوانى، وتسخير الإمكانيات المتعددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء الاجتماعية أو الرياضية أو الترفيهية أو الثقافية فى ظل كونة تحفة جمالية تتواجد فى قلب المجتمع العمرانى بمدينة أسوان الجديدة.

شارك فى الاحتفالية التلاميذ وأولياء أمورهم، وكذلك الدكتور لؤى نصرت الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الطلاب، ومحمد صلاح منسق مؤسسة حياة كريمة بأسوان، بجانب أمل إمام مساعد رئيس مجلس إدارة نادى سيتى كلوب، وأحمد طارق مدير عام النادى، بالإضافة إلى مديرى الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى.



توزيع شنط مدرسية



جانب من تسليم الهدايا



حضور الحفل



توزيع هدايا حياة كريمة وسيتى كلوب