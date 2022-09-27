ما العلاقة بين الشعور بالتوتر وتقليل فرص الحمل؟.. اعرف التفاصيل

فاطمة ياسر

نشرت جريدة "ميديكال إكسبريس"، بحث جديد نشر في المجلة الاسكندنافية لأمراض النساء والتوليد، توضح خلاله أن الإجهاد والتوتر قد يؤثر على خصوبة المرأة، وقد يعرضها لتقليل الحمل، وعلي نفس النهج قد يزيد من احتمال حدوث الحمل خلال دورة الحيض.

وخضع لهذه الدراسة 444 سيدة تحاولون الإنجاب وترغبن في الحمل، وقيمت الدراسة الحمل الخفي، الذي يشير إلى "البلى" التراكمي للإجهاد المزمن وأحداث الحياة، وكشف أن النساء اللواتي حصلن على درجات حمل تفاضلي أعلى، بناء على تسعة مؤشرات مثل ضغط الدم وسكر الدم والكورتيزول والنورأدرينالين والكوليسترول، أقل عرضة للحمل في غضون عام.

فعلى سبيل المثال، فإن النساء اللواتي حصلن على درجة حمل تفاضلي من 5 إلى 6 سيكون لديهن انخفاض بنسبة 59٪ في الخصوبة مقارنة بالنساء اللاتي حصلن على درجات صفر.

وحول ذلك قال الدكتور باي وانج من جامعة جنوب شرق جيانجسو في الصين أن الاجهاد والتوتر لهم دور كبير في تقليل فرص الحمل، ولذا يجب علي من ترغب في الحمل التقليل من الاجهاد المزمن لتقليل تأثيرة علي فرص ان تصبح السيدات أمهات.