ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء داخل مخزن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء داخل أحد المخازن بناحية بساتين بركات بنطاق مركز بلبيس، فى إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وبناءاً على ورود معلومات تفيد بوجود مخزن لتجميع الدقيق المدعم بناحيه بساتين بركات بنطاق مركز بلبيس ، قام أبوطالب صلاح الدين مدير إدارة تموين بلبيس ومفتشي الإدارة بتشكيل حمله تفتيشية ورقابية مفاجئة والتوجه علي الفور للمكان المذكور وتم تحرير المحضر رقم 19002ضد" ا.ع.س" صاحب المخزن جنح مركز بلبيس لتجميعه والتجاره فى الدقيق المدعم من قبل الدوله ، وتم التحفظ على 30 شيكارة زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالى 1.5 طن دقيق إنتاج مطحن السلام بالقنطره شرق وتم إيداعهم بمخزن الشركه ببلبيس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.