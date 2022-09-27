رئيس مياه القناة: مراجعة نهائية استعدادا لفصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أنه تمت المراجعة النهائية الشاملة لجميع محطات الرفع ومعدات وسيارات الشركة، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء، منها سيارات شفط المياه، والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وذلك للتعامل الفورى والسريع مع أى أزمات بإقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت إننا بدأنا فى وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وأعداد فرق طوارئ مدربة على التعامل الفورى والسريع مع أى أزمات طارئة، بالإضافة إلى المراجعة النهائية والشاملة لجميع محطات الرفع داخل محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف رئيس مياه القناة أنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة في كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، مع توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث.

كما أشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من جاهزية المولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار التشغيل فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في محطات مياه الشرب أو محطات رفع الصرف الصحي، وذلك بعد مراجعة جميع أعمال الصيانة التي شملت جميع مولدات الديزل الخاصة بالمحطات بعد رفع كفاءتها العملية.

ومن جانبه أوضح اللواء عبد الحميد عصمت أنه تم الانتهاء من إصلاح جميع الكسورات المفاجئة في الشبكات خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها إصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بجوار محول كهرباء القنطرة شرق، كما تم الانتهاء من أعمال إصلاح في خط 6 بوصة ايضا بمنطقة عزبة الغطوس، واصلاح كسر في خط 6 بوصة أمام المركز الطبي بمدينة فايد، وإصلاح خط 300 المغذي من محطة التوطين الي قرية جلبانة بالقنطرة شرق.