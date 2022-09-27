مصرع طفل ألقاه شقيقه المريض بالصرع من النافذة فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه نتيجة سقوطه من نافذة شقة اسرته في العجوزة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الطفل الضحية حمله شقيقه الأكبر الذي يعاني من الصرع، وألقاه من النافذة، بعدما انتابته حالة هياج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر عاملين نتيجة سقوطه من نافذة شقة أسرته في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، وتبين أن شقيق الضحية يعاني من الصرع، وانتابته حالة من الهياج، فحمل شقيقه الضحية وألقاه من النافذة.

وأكدت التحريات أن شقيق الضحية مرتكب الواقعة يتلقى العلاج من مرض الصرع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.