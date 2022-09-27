تعرف على جهود الداخلية لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع الغذائية

أحمد إسماعيل

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، حيث تمكنت من ضبط (1685) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية ، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1685) قضية تموينية متنوعة من بينها:-

ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات ( 12000 عبوة "سجائر") وكذا (464) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (47٫546 طن "دقيق أبيض – خل طعام – سكر – أرز – سمسم – نشا – سودانى – عسل - أعلاف – أسمدة" – 1080 عبوة "معجون طماطم"- 8400 قطعة "أدوات منزلية" - 17678 عبوة سجائر) ، وكذا (721) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (28 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 154 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 122 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 79 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 69 قضية توقف عن الإنتاج – 269 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (102٫109 طن دقيق بلدى مدعم – 280 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (36) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 4 طن "سكر – أسمدة مدعمة" – 1466 إسطوانة بوتاجاز – 62764 لتر مواد بترولية) .. بحجم مضبوطات بلغت (163٫805 طن – 280 بطاقة ذكية – 1466 إسطوانة بوتاجاز 62764 لتر مواد بترولية - 29678 عبوة "سجائر" – 1080 عبوة "معجون طماطم"- 8400 قطعة "أدوات منزلية").. كان أبرزها الآتى:

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (53,409 طن "دقيق بلدى مدعم") بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

ضبط (قائد سيارة - بمحافظة القليوبية) محملة بكمية قدرها (8,55 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (5 طن "مواد غذائية") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل عبوات بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز - بمحافظة بنى سويف) لتصرفه فى (1301 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم) ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على فارق الدعم .

ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (33243 لتر "بنزين 95 – 92") قام بتجميعها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (280 بطاقة تموينية ذكية) مخصصة للمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (253 قطعة "18 قطعة صوتية – 59 قطعة ضوئية – 176 قطعة ملصق").

ضبط (2,22 طن "مقطعات دواجن – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز المطاعم) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2,05 طن "لحوم - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز المطاعم) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1,8 طن "جمبرى مُجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (15,88 طن "أرز شعير") بدون مستندات تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء .. بحوزة (مالك مضرب أرز) بمحافظة البحيرة.

ضبط (11,4 طن "مخللات – ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات) بمحافظة البحيرة.

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته (7,52 طن "حلوى المولد – سكر حر – عسل جلوكوز – فول – مستلزمات إنتاج – منتج نهائى"- 3 خط إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (350000 قرص أدوية لعلاج الأمراض المزمنة) بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (38) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (32394 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.