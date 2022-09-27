اليوم السابع
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تدشين المعمل المركزى للصرف الصحى بمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.. صور

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:06 ص
تدشين المعمل المركزى للصرف الصحى بمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.. صور رئيس مياه سوهاج يتفقد المعمل المركزى للصرف الصحى
سوهاج عمرو خلف

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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المعمل المركزى للصرف الصحى الجارى الانتهاء منه بمحطة معالجة صرف صحى الكولا وذلك بهدف الارتقاء بنظام الرقابة الذاتية على كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى وجودة نتائج تحاليل معامل محطات المعالجة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل، أن المعمل المركزى للصرف الصحى يضم معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء الغير عضوية ومعمل الميكروبيولوجى وإدارة ضبط وتوكيد الجودة لمتابعة أنظمة الجودة المطبقة على جميع أقسام المعمل لضمان أعلى مستوى من الدقة والجودة وللتاهيل للحصول على شهادة الايزو 17025وإدارة رفع العينات والتقارير لتنفيذ الخطط الدورية لرفع العينات باستخدام الطرق القياسية المعتمدة وإعداد التقارير الخاصة بنتائج التحاليل.

 

رئيس مياه سوهاج يتفقد المعمل المركزى للصرف الصحي (2)
رئيس مياه سوهاج يتفقد المعمل المركزى للصرف الصحي

 

رئيس مياه سوهاج يتفقد المعمل المركزى للصرف الصحي (3)
المعمل المركزى للصرف الصحي

 

رئيس مياه سوهاج يتفقد المعمل المركزى للصرف الصحي (4)
جانب من جولة رئيس مياه سوهاج بالمعمل المركزى للصرف الصحي

 

رئيس مياه سوهاج يتفقد المعمل المركزى للصرف الصحي (1)
جانب من الجولة

سوهاج

مياه سوهاج

الصرف الصحى

المعمل المركزى

الكولا



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