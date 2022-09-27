اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:55 ص
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التحقيقات: نصاب سوهاج أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:00 ص
التحقيقات: نصاب سوهاج أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بالنصب على المواطنين في محافظة سوهاج، استغل حاجة ضحاياه للعمل بوظائف حكومية، وأوهمهم أنه لديه القدرة على تعيينهم في الجهات الحكومية المختلفة على خلاف الحقيقة.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض العاملين بالجهات الحكومية - على خلاف الحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


النصب على المواطنين

توظيف الشباب

الجهات الحكومية

الأجهزة الأمنية



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