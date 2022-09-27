بوتين: ما زال الغرب يمارس الخداع وحبوب أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم

وكالات

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بممارسة خداع وسياسة جشعة، مؤكدا أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل أفقر دول العالم، حسبما موقع روسيا اليوم.

وكانت قد قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الولايات المتحدة تمتلك خيارات قاتمة فيما يتعلق بالرد على تهديدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووى.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين يسيرون على خط حذر ردا على تلميح بوتين الأخير بأنه قد يلجأ للأسلحة النووية. حيث قال مسئولو إدارة بايدن إنهم يأخذون تصريحاته على محمل الجد، لكنهم تجنبوا تصعيد الموقف بمزيد من الخطاب العدائى.

وأدى إعلان الكرملين، الذى عرض تفاصيل خطوات جديدة جريئة لمحاولة قلب مجرى الحرب فى أوكرانيا مرة أخرى لصالح موسكو، إلى حصار المسئولين الأمريكيين بين مجموعة قاتمة من الخيارات فيما يتعلق بصراع بوتين النووى.