انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الكوبري الجديد بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء استحمامه بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، جري نقل الجثة لمشرحة المستشفي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الكوبري الجديد بمسطرد دائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وكذلك قوات الإنقاذ النهرى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "م ت م"، 15 سنة، طالب، مقيم دائرة القسم، أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الكوبري الجديد بمسطرد، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

جرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفي ناصر العام، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.