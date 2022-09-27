الكرملين: الأعطال فى خطوط أنابيب "السيل الشمالى" قد تكون نتيجة أعمال تخريبية

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميترى بيسكوف، أن وضع المناطق المحررة فى أوكرانياسوف يتغير جذريا من الناحية القانونية، بما يحمله ذلك من أغراض حماية وأمن هذه الأراضى، عقب نتائج الاستفتاءات.

أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، على أن تحسين الوضع فى دونباس بعد الاستفتاءات سيعتمد على أوكرانيا.

كما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية على مسألة حدوث أعطال فى خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، والتى أثارت الكثير من التساؤلات، قائلا: قد تكون الأعطال فى خطوط أنابيب "السيل الشمالي" نتيجة أعمال تخريبية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، أن الكرملين قلق للغاية بشأن المعلومات حول حالة الطوارئ فى خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، موضحا أنه يعتبر انخفاض الضغط على خطوط "السيل الشمالي" وضعا غير مسبوق ويتطلب تحقيقا عاجلا.

ولفت المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، إلى أن حالة الطوارئ فى خطوط "السيل الشمالي" هى قضية تتعلق بأمن الطاقة فى القارة بأكملها.