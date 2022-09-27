القهوة.. 5 أسباب تجعلك تشربها قبل التمرين

كتبت إيناس البنا

هناك الكثير منكم، الذين يحتسون فنجانًا من القهوة القوية الساخنة والطازجة قبل التمرين، والسبب الأساسي هو أنه مصدر جيد للغاية للكافيين، ما يساعد في زيادة مستويات الطاقة في الجسم، وفقًا لموقع "thehealthsite"

فوائد القهوة قبل التمرين

تحسين الأداء البدني

الكافيين عنصر معروف يعزز طاقة الجسم، وتأتي القهوة مليئة بالكافيين، إنه يؤثر على قوة العضلات والقدرة على التحمل وقدرات القلب والأوعية الدموية في الجسم.

يحسن وظائف المخ

لا تساعد القهوة في زيادة مستويات الطاقة في الجسم فحسب، بل تجعلك أيضًا تشعر بمزيد من اليقظة واليقظة، وقد يعني التحسن الطفيف في الوظيفة الإدراكية أيضًا تحسنًا في الأداء البدني.

يزيد من أكسدة الدهون

نعم، وفقًا للخبراء، فإن شرب القهوة قبل التمرين مباشرة يمكن أن يساعد في عملية أكسدة الدهون.

الوقت المناسب لشرب القهوة قبل التمرين

يعتمد الأمر تمامًا على هدف الشخص، وهو أنه يريد تحقيق ما بعد التمرين، تناول الكافيين قبل 30 دقيقة من التمرين أدى إلى تحسين الأداء الحركي، بعض الناس يستهلكونه أيضًا قبل 60 دقيقة.