اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:40 ص
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق بمخزن عطور بالفيوم دون إصابات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:39 ص
السيطرة على حريق بمخزن عطور بالفيوم دون إصابات الحريق
الفيوم رباب الجالى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمخزن للعطور بمركز أبشواي دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بنشوب حريق بمخزن عطور بمفارق الجيلاني بالطريق السياحى لبحيرة قارون وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث وتبين نشوى الحريق بالمخزن بالكامل وتم إخماده النيران والسيطرة علي الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

مركز أبشواي

بحيرة قارون

الفيوم

محافظة الفيوم

حريق



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