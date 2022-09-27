السفير المصرى الجديد فى دبلن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأيرلندى ..صور

كتب: أحمد جمعة

قدم السفير محمد ثروت سليم أوراق اعتماده، سفيراً فوق العادة مفوضاً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية ايرلندا، إلى مايكل دي هيجنز، رئيس أيرلندا.

وقد أجريت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بمقر القصر الرئاسي في العاصمة دبلن، حيث عُزف السلام الوطني للبلدين، وأعقبه استقبال رئيس أيرلندا للسفير محمد ثروت سليم وتهنئته على توليه مهام عمله رسمياً، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.

وقد أكد السفير محمد ثروت سليم على مدى الاهتمام الذي توليه مصر بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وايرلندا، والارتقاء بالتعاون المشترك في كافة المجالات التي تحظى باهتمام البلدين.



سفير مصر لدى ايرلندا



السفير المصرى لدى ايرلندا