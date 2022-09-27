وأوضح الجيش - فى بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أنه تم تنفيذ العملية العسكرية بمنطقة (بُق أقبلي) حيث تمكنت قوات الكوماندوز الخاصة من إحراق عربة "لاندكروزر" عسكرية وفرت منها المليشيات ، مضيفا أن تحرير منطقة (بُق أقبلي) يعني أن الإرهابيين فقدوا السيطرة على مدينة استراتيجية مهمة.

وأشار البيان إلى أن الجيش يشن عمليات عسكرية موسعة للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة من كافة محافظات البلاد.