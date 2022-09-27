إنفوجراف.. تحويلات مرورية بسبب غلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة المرور، خريطة تفصيلية لعملية الغلق الكلى لبعض مطالع ومنازل كبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى )، ذلك ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد حيث تشمل المشروعات ( محور أحمد عرابى المستحدث، توسعة كوبرى 15 مايو )

ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بإزالة رامبات بعض المطالع والمنازل على النحو التالى:

1-منزل كوبرى 15 مايو للقادم من مناطق محافظة القاهرة إتجاه شارع 26 يوليو " مناطق المحاربين القدماء " .

2- مطلع كوبرى 15 مايو للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

3- مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

ويستلزم ذلك غلق كلى للحركة المرورية إتجاه المطالع والمنازل

يبدا الغلق من صباح الثلاثاء الموافق 27/سبتمبر ولمدة شهرين

تنتهى الاعمال السبت الموافق 26/نوفمبر على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

المحاور البديلة والتحويلات :-

1- حركة المركبات القادمة من اعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول إتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

2- حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع ( الأول ) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

3- حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى إتجاه مناطق إمبابة وصولاً حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يساراً من شارع مدينة الأمل إتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك إتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.