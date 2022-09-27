إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل،مساء اليوم، بمياه ترعة الشباب بنطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه ترعة الشباب، طريق ابوحماد العاشر من رمضان دائرة مركز أبو حماد.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه ترعة الشباب، وتمكن عدد من الأهالي من استخراج ٥ أشخاص من داخل السيارة، وجار استدعاء الإنقاذ النهرى لاستخراج السيارة من المياه، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.