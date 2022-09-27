أعراض خطيرة تحذر من مشاكل القلب أثناء التمرينات

كتبت إيناس البنا

فضلا عن تقلصات العضلات وتوتر الظهر، يمكن أن يكون التمرين بشدة أحد الأسباب المحتملة وراء فشل القلب المفاجئ والسكتة الدماغية وحتى السكتة القلبية، حيث يمكن أن يؤدي التمرن كثيرًا إلى الإضرار بصحتك أكثر من نفعها.

وفيما يلى نلقي نظرة سريعة على بعض الأعراض التحذيرية لمشاكل القلب أثناء التمرين والتي يجب أن تكون على دراية بها، وفقا لموقع " thehealthsite"

هل ممارسة الرياضة ضارة بصحة القلب؟



لا ليس بالفعل كذلك، يعد التمرين طريقة جيدة جدًا للحفاظ على الصحة العامة ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50٪، لذلك، يقترح الخبراء أن الحفاظ على النشاط هو وسيلة رائعة للحفاظ على صحة القلب على المسار الصحيح، ومع ذلك، كما نقول دائمًا، يجب أن تكون باعتدال.

أعراض مشاكل القلب أثناء التمرين



لا تأتي المضاعفات الصحية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية مع مجموعة من الأعراض طوال الوقت، لكنهم يعطونك بعض الإشارات المسبقة، عندما تمارس الرياضة وتدخل الأمور في مرحلة سيئة ، مما يعني أنه عندما يحدث خطأ ما داخل جسمك، تكون هناك علامات قد تلاحظها، منها وفقا لموقع " healthline".

عدم الراحة في الصدر



قد يكون الشعور فجأة بألم في الصدر وعدم ارتياح غير مبرر أحد الأعراض الأولى لنوبة قلبية وشيكة، خاصةً عند ممارسة الرياضة، يمكن أن يتراوح الشعور من الانزعاج الخفيف إلى الضغط الذي لا يطاق والشعور بالامتلاء في منتصف الصدر، يمكن أن يكون خفيًا وقد يأتي ويذهب، هذا هو الوقت الذي يجب عليك فيه التوقف عن ممارسة الرياضة وطلب المساعدة الفورية من طبيب ممارس إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من بضع دقائق.

صعوبة في التنفس



غير قادر على التنفس بشكل صحيح؟ غالبًا ما تُعتبر الصعوبة غير العادية في التنفس المصحوبة بألم في الصدر / عدم راحة أثناء نشاط (ممارسة) من الأعراض التحذيرية لنوبة قلبية وشيكة، يمكن أن تحدث هذه الأعراض قبل الشعور بعدم الراحة / الألم في الصدر أو قد تحدث دون أي إزعاج في الصدر.

الدوخة أو الشعور بالدوار



من الأعراض التحذيرية الأخرى لنوبة قلبية وشيكة الشعور بالدوار أو الدوخة، في بعض الأحيان، لا يؤدي التمرين القاسي إلى الشعور بألم في الجسم فحسب ، بل يجعلك أيضًا تشعر بالدوار، والإرهاق، وما إلى ذلك، خذ هذه العلامة على محمل الجد وتوقف عن التمرين على الفور.

عدم انتظام ضربات القلب



يمكن أن تؤدي النوبة القلبية أيضًا إلى عدم انتظام ضربات القلب / معدل ضربات القلب، يجب أن يدرك الشخص أن تخطي ضربات القلب أو الخفقان يمكن أن يشير إلى مشكلة متعلقة بالقلب، توقف عن التمرين فورًا عندما تلاحظ هذا العرض.

التعرق بغزارة



يمكن أن يكون التعرق الشديد من أعراض النوبة القلبية أو أي نوع من مشاكل القلب، يمكنك القول إن التعرق طبيعي أثناء التمرين، نعم ، هذا طبيعي ، ولكن عندما يكون مصحوبًا بالغثيان ، يمكن أن يكون علامة تحذير على وجود مشكلة محتملة.

ألم في الرقبة والظهر والفك



يمكن أن تكون ملاحظة الألم المزمن المفاجئ في الرقبة أو الظهر أو الفك علامة على أن جسمك يحتاج إلى عناية فورية.

التعب الشديد



الشعور بالتعب الشديد والتعب ليس طبيعيًا، وهي أيضًا علامة على وجود مشكلة في القلب.

كيف تحافظ على صحة قلبك؟



يمكنك القيام بالأشياء المذكورة أدناه للحفاظ على صحة القلب.