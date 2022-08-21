تعرف على أفضل الوجبات الخفيفة قبل التمرين الرياضى

كتبت نهير عبد النبى

التمارين الرياضية مفيدة لصحة عقلك وجسدك وتمد الجسم بالطاقة والحيوية ولكن يجهل الكثيرون نوعية الطعام المناسب اثناء التمرين الرياضى سواء قبل التمرين أو بعده وحسب ما ذكره verywellfit يجب أن تشتمل الوجبة الخفيفة الجيدة قبل التمرين على الأطعمة المغذية التي تحب تناولها من المهم أيضًا التركيز على تناول وجبات متوازنة طوال اليوم لزيادة مخزون الجليكوجين وتناول البروتين.

من يحتاج إلى وجبة خفيفة قبل التمرين



في حين أنه من المفيد لعامة الناس التركيز على التغذية المتوازنة طوال اليوم لدعم الطاقة الكلية ، فإن تناول وجبة خفيفة قبل التمرين ليس ضروريًا للجميع قد لا يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لمدة تقل عن 60 دقيقة إلى وجبة خفيفة إلا إذا كانوا جائعين أو لم يتناولوا وجبة كاملة في غضون 3 إلى 4 ساعات قبل ذلك. 2

من المرجح أن يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لأكثر من 60 إلى 90 دقيقة إلى وجبة خفيفة ؛ ومع ذلك فإن تركيبة هذه الوجبة الخفيفة ستختلف بناءً على تدريب التحمل والتدريب على المقاومة.

من المرجح أن يتمتع المتمرن العادي بالطاقة الكافية من الوجبة السابقة أو الوجبة الخفيفة لتغذية التمرين. ومع ذلك ، هناك مجموعات سكانية معينة مثل رياضيي التحمل الذين قد يرغبون في التفكير في تطبيق وجبة خفيفة محددة قبل التمرين في روتينهم.

ما يجب أن تتضمنه وجبتك الخفيفة قبل التمرين



وفقًا للجمعية الدولية للتغذية الرياضية ، فإن تناول وجبة خفيفة قبل التمرين تحتوي على الكربوهيدرات مع البروتين قد يحسن قوة العضلات وتكوين الجسم ومع ذلك فإن المكونات الدقيقة لوجبتك الخفيفة قبل التمرين تعتمد حقًا على التوقيت بين وجبتك الخفيفة والتمرين.

من الجيد دائمًا عدم تناول الطعام في وقت قريب جدًا من التمرين أو على الأقل ليست وجبة كبيرة مليئة بالكثير من البروتين والدهون قد يؤدي تناول الكثير قبل ممارسة الرياضة إلى آلام في المعدة.

أفكار الوجبات الخفيفة قبل التمرين



يجب أن تشمل الوجبات الخفيفة الجيدة قبل التمرين الأطعمة التي تحب تناولها.على الرغم من كونه ملائمًا ، إلا أنك لست بحاجة إلى مكمل غذائي قبل التمرين للحصول على فوائد الأكل قبل التمرين.

تتضمن أفكار الوجبات الخفيفة قبل التمرين ما يلي:



-الموز : إذا كان لديك وقت قصير وتحتاج إلى القليل من الطاقة قبل بدء فصل التدوير ، فإن الموز يعد اختيارًا جيدًا. يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبوتاسيوم ، فهو يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها جسمك للدفع من خلالها أضف حفنة من المكسرات أو ملعقة من زبدة الجوز للحصول على بعض البروتين والدهون.

-حليب الشوكولاتة قليل الدسم : على الرغم من كونها وجبة خفيفة شهيرة بعد التمرين ، فإن حليب الشوكولاتة قليل الدسم يمنح جسمك الكربوهيدرات والبروتينات التي يحتاجها قبل التمرين أيضًا، فأن حليب الشوكولاتة مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يمارسون الرياضة في الصباح الباكر.

-الكمثرى والجبن : يعتبر الكمثرى والجبن مزيجًا رائعًا كوجبة خفيفة قبل التمرين ، مما يوفر لك مصدرًا صحيًا للكربوهيدرات والبروتين استخدم الجبن قليل الدسم مع 7 جرامات على الأقل من البروتين لكل وجبة.

- الديك الرومي: ساندويتش الديك الرومي هو وجبة خفيفة أو وجبة بسيطة ولذيذة مليئة بالبروتينات والكربوهيدرات والقليل من الدهون.