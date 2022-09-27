أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-9-2022

كتب هانى الحوتى



إيقاف تداول 4 أسهم ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27-9-2022. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 528.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.22%، والعرب على 7.72%، واستحوذت المؤسسات على 19.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.66%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 149.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 58.1 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 523.3 ألف جنيه، 49.7 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3972 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3468 نقطة، بينما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 1218 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.32%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.525 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.25%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.674 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.643 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.46%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 8.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.646 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 32.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.03%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 10.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.078 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.50%.