أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الشهر المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها افتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات القومية بمحافظتى القليوبية والدقهلية والتى أعلن خلالها عن عقد المؤتمر الاقتصادى المرتقب خلال الشهر المقبل.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



شاهد الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى وتحويلات المرور



أوضحت إدارة المرور، تفاصيل عملية غلق كلى لبعض مطالع ومنازل كبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى ) في رسم توضحى للمواطنين وسائقى المركبات للتوجه إلى الطرق البديلة منعا للزحام لأن تلك الأعمال تستغرق شهرين، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ارتفاع حرارة وسحب وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية خلال ساعات



تعلن جامعة الأزهر خلال الساعات القادمة نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، بعدما أعلنت بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر.

الصحة: معظم حالات جدرى القرود تتعافى تماما ولا داعى للقلق



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مرض جدرى القرود يمكن الوقاية منه، ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما، ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات وأضاف: "لا داع للقلق".

جامعة الأزهر تفتح الباب للمتخلفين عن التقدم للتنسيق الإلكترونى حتى الجمعة



قرر الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها ولا تدخر جهدًا في التيسير عليهم

الرئيس السيسي: انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الشهر المقبل



شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها"، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل.

هلال ربيع الأول يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة



يرصد هلال القمر لشهر ربيع الأول 1444 بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الافق الغربي في حال كانت السماء صافية.

الصحة تؤكد إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود



اعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأى أمراض وبائية، تم ثبوت إيجابية مريض من إحدى الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج يوم 25 سبتمبر الجارى.

التعليم: يوم كامل لممارسة الرياضة بالمدارس لجذب الطلاب واكتشاف المواهب



تابعت المديريات التعليمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث طالبت المدارس بضرورة استقبال الطلاب فى اليوم الأول بتحقيق أجواء ترفيهية لجذب الطلاب للمدارس وتحفيزهم لتحقيق الانضباط والحضور اليومى للتفوق والمساهمة فى بناء شخصية الطفل مع تطبيق اليوم الرياضى على أن يكون يوما كاملا لممارسة الرياضة، وأيضا ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية لاكتشاف الموهوبين فى كافة المجالات الرياضية والثقافية والتأكيد على جذب الطلاب للمدارس.

لوحات مميزة.. اختار رقم يناسب سيارتك الجديدة بالمزاد الإلكترونى.. صور



أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية:

التعليم: تسجيل الغياب الإلكترونى للطلاب لتحقيق الانضباط بالعام الدراسى الجديد



طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، المدارس بضرورة تحقيق الانضباط مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه، الأسبوع المقبل، حيث وجهت بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم.

الهيئة العامة للاستثمار: 7.3 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين



أعلن المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53 % ليصل إلى 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2020 – 2022، معلقا: "يعد ذلك أعلى مستوى لتلك الاستثمارات على مدار العشر سنوات الماضية رغم ما يشهده العالم من آثار سلبية ناتجة عن أزمات إقليمية وعالمية".

نبيل دونجا يبدأ مرحلة التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة



بدأ نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الجديد، مرحلة التأهيل للتعافي من إصابة غضروف الركبة، وذلك بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية الجمعة الماضية، ونشر دونجا صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورة من قيامه ببعض التدريبات داخل الجيم.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا



يخوض نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الفريق الأبيض عن العودة بنتيجة مرضيه لجماهيره ومواصلة التقدم نحو حلم الأميرة الأفريقية السادسة.

منتخب مصر يواجه ليبيريا فى الودية الثانية بمعسكر الإسكندرية الليلة



يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثانية أمام ليبيريا باستاد الإسكندرية ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

مواعيد مباريات اليوم.. البرتغال أمام إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية ومصر تواجه ليبيريا



تقام اليوم الثلاثاء 27-9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها قمة البرتغال ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى مواجهة منتخب مصر ضد ليبيريا الودية ولقاء تونس مع البرازيل استعدادا لكأس العالم.

أهداف الإثنين.. تعادل مثير بين إنجلترا ضد ألمانيا 3-3 وإيطاليا تهزم المجر



شهد أمس الاثنين 26 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة إنجلترا ضد ألمانيا فى دوري الأمم الأوروبية التي انتهت بالتعادل 3-3، فيما فازت إيطاليا على المجر 2-0 في البطولة ذاتها.

قمة المناخ تنتظر ضيوفها.. شرم الشيخ تستعد لاستقبال المشاركين بـ30 مشروعا ذكيا وصديقا للبيئة.. أول مستشفى خضراء فى قارة افريقيا.. والإنترنت فائق السرعة يغطى 100 فندق.. و260 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء



تستعد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لإستقبال زوارها المشاركين فى مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022 ، بعدد من المشروعات الفريدة من نوعها .

شمس الحضارة تسطع على العالم.. 200 عام على فك رموز حجر رشيد..27 سبتمبر 1822 الحضارة المصرية القديمة تبوح بأسرارها على يد الفرنسى شامبليون.. والبشرية تنبهر بتاريخ الفراعنة.. ومطالبات بإعادة الحجر إلى القاهرة



نحتفل بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسى العبقرى شامبليون، وهى مناسبة تستحق الاحتفال.





الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: حجم القطاع الخاص فى مصر يصل 75%.. ويعلن انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الشهر المقبل.. ويؤكد: "احنا مش بعيد عن الواقع.. والدولة تهتم بالصناعة"



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم القطاع الخاص في مصر يصل إلى 75 %، معلقا: "عكس كتير من الناس يتصور رقم غير كده".

الرئيس السيسى يشهد افتتاح المنطقة الاستثمارية.. ويشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "مسار واعد".. العامة للاستثمار: 7.3 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين.. ومدير شركة هاير مصر: نستهدف رفع الإنتاج 5 أضعاف



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك عبر "الفيديو كونفرانس".

تنسيق الدبلومات الفنية.. 245 ألف طالب يسجلوان بموقع التنسيق الإلكترونى.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب.. قبول 10% من طلاب الدبلومات من إجمالى المقبولبن من شهادة الثانوية العامة.. والنتائج خلال 48 ساعة



أغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية)، لتنتهى الساعة السابعة من مساء السبت الموافق 24 سبتمبر الجارى، وفقا لقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التسجيل بدلا مما كان مقرر غلقه يوم الخميس 22 سبتمبر.