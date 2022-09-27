أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 27-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 27-9-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.581 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 528.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.22%، والعرب على 7.72%، واستحوذت المؤسسات على 19.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.66%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 149.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 58.1 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 523.3 ألف جنيه، 49.7 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3972 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3468 نقطة، بينما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 1218 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، وابن سينا فارما، وإيديتا للصناعات الغذائية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 1.22 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، والتي تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 550 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 635.6 ألف سهم، بنسبة 0.0879% من رأس المال، وشراء الرابعة 230 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.98%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 20 ألف سهم، 50 ألف سهم، 900 ألف سهم، 55.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 46 ألف سهم، 435 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 44 ألف سهم، 30 ألف سهم، 70 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق عدد 14.5 ألف سهم، 85 ألف سهم، 2264 سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 13 سهم.

السويدي

قالت شركة السويدي إليكتريك، إنه تم توقيع عقد فتح تسهيلات ائتمانية مع أبو ظبي الإسلامي كابيتال بإجمالي مبلغ 2 مليار جنيه لصالح شركة تابعة للمجموعة.

العالمية للاستثمار

قالت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إن الشركة قامت ببيع قطعة أرض بأبو رواش بمحافظة الجيزة البالغ مساحتها 1255.6 متر مربع بسعر للمتر 3500 جنيه نظير ثمن إجمالي قدره 4.4 مليون جنيه لشركة ديبوكوت لطلاء المعادن.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وبلغ صافي إيرادات الشركة 74.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 54 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 38%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 179.8 مليون جنيه مقارنة مع 200.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 10%.

وحققت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، حجم عمل في الربع الثاني للعام المالي 2022 مقداره 2.9 مليون جنيه، وحققت الخسائر 109.8 ألف جنيه، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاع المقاولات، وعدم استقرار أسعار المواد.