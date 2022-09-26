وكيل أوقاف الأقصر يكشف تفاصيل الأنشطة الصيفية الدعوية بالمديرية × 10 معلومات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الأنشطة الصيفية الدعوية بالمديرية، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصر، وبين جموع أفراد الشعب المصري لمختلف أطيافه.



وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، لـ"اليوم السابع"، أنه من هذا المنطلق قامت مديرية أوقاف الأقصر بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الصيفية المختلفة والمتنوعة طوال فترة الأجازة الصيفية لعام 2022، وذلك بمشاركة علمائها وأئمتها علي مستوى محافظة الأقصر لرفع الوعي المجتمعي والفكر المستنير.



وشملت الأنشطة الصيفية الدعوية لمديرية أوقاف الأقصر ما يلي:-



1- إقامة فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال في عدد 319 مسجدا على مستوى المديرية



2- إقامة البرنامج الصيفي والتثقيفي للأطفال بالمكتبات المعتمدة بالمديرية في عدد ( 7 ) مساجد على مستوى مديرية الاقصر



3- إقامة فعاليات الدروس المنهجية من المغرب إلى العشاء في عدد ( 28 ) مسجدا على مستوى مديرية أوقاف الأقصر



4- عقد مقارئ القرآن الكريم للجمهور بعد عصر يوم الجمعة من كل أسبوع في عدد 150 مسجدا على مستوى مديرية أوقاف الأقصر



5- عقد المقرأة النموذجية ظهر الأحد من كل أسبوع بمسجد أحمد النجم ببندر الأقصر



6- عقد مقارئ القرآن الكريم للأعضاء والأئمة ظهر الاثنين من كل أسبوع في عدد ( 26 ) مسجدا على مستوى مديرية أوقاف الأقصر



7- عقد مجلس الإفتاء من المغرب إلى العشاء بمسجد سيدي ابوالحجاج ببندر الأقصر



8 - عقد مجالس الاقراء بمشاركة اساتذة جامعة الازهر المتميزين من المغرب إلى العشاء في عدد 5 مساجد على مستوى مديرية أوقاف الأقصر



9 - عقد فعاليات المنبر الثابت بمشاركة الوعاظ المعتمدين بالأزهر الشريف في عدد (4 ) مساجد على مستوى مديرية أوقاف الأقصر



10 - عقد فعاليات الأسبوع الثقافي والذي يكون على مدار خمسة ايام متواصلة بمشاركة اساتذة متميزين من جامعة الازهر في عدد ( 2) مسجد على مستوى مديرية أوقاف الأقصر