وزيرة التخطيط: 6.6‎ % معدل نمو الاقتصاد العام الماضى و20‎ % زيادة بالصادرات

كتب عبد الحليم سالم

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6٪ في العام الماضي 2022/2021، مقابل 3.3٪ في العام السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوعاً بالنمو فى القطاعات الرئيسية، مشيرة خلال لقاء لها بغرفة التجارة الامريكية، إلى تقدم ترتيب مصر 19 مرتبة فى تقرير التنمية البشرية.

وأضافت السعيد أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15٪ و27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية.

وأشارت السعيد إلى المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، موضحة أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، مضيفة أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعكس توافر بيانات جيدة الاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25٪ من سكان مصر، للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.