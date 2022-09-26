نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الخريف

فاطمة ياسر

نشرت صحيفة "إزفيستيا"، أبرز وأهم النصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الخريف، ولذا أعلنت الدكتورة يكاتيرينا دميانوفسكايا، أن هناك العديد من الطرق والنصائح التي يجب القيام بها لتجنب الإصابة بنزلات البرد التي يصاب بها البعض خلال فصل الخريف.

وأشارت الطبيبة دميانوفسكايا، أن خلال فصل الخريف يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسي، ولذا يزداد عدد المصابيين، وقد يكون السبب في هذا الأمر قضاء أغلب الوقت في أماكن مغلقة، وانخفاض درجات حرارة الطقس والرطوبة تعد من أبرز أسباب المؤدية لزيادة بقاء الفيروسات في حالة نشطة فترة أطول.

وأضافت الطبيبة، أن قلة ضوء الشمس يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، ولذا يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الخريف.

وقدمت، أهم النصائح لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسي خلال فصل الخريف، ومنها:

-غسل اليدين بالصابون.

-عدم لمس العينين والأنف والفم باليد.

- يجب تهوية الغرفة بانتظام.

-تجنب الإجهاد الشديد والإرهاق البدني.

-من الأفضل التطعيم ضد الإنفلونزا.

-التغذية الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من أهم النصائح.

- تناول السوائل والماء مالا يقل عن 2 لتر في اليوم.

وأضافت، أنه خلال فصل الخريف قد بشعور الشخص بأعراض خفيفة وذلك يكون خلال فترة حضانة العدوى ، ولذلك علي المصاب البقاء في المنزل، لمنع تطور المرض إلى الحالة الشديدة وكذلك منع انتقال العدوى إلى المحيطين.