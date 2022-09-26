اليوم السابع
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مفتى الجمهورية: مبادرة بنت الملك عمل خيرى وطنى يتماشى مع مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:55 م
مفتى الجمهورية: مبادرة بنت الملك عمل خيرى وطنى يتماشى مع مبادرة حياة كريمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب ــ محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

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قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إن مشروع مبادرة بنت الملك عمل خيرى وطنى جميل يأتى مع سلسلة المبادرات الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسى مثل حياة كريمه وتكافل وكرامة.  
 
وتابع خلال كلمته باحتفالية مبادرة بنت الملك بالكاتدائية المرقسية بالعباسية، إن التصور للأديان ان يتعاون الجميع على البر والتقوى ودعم المحتاج فرب ضعيف فى الظاهر قوى عند الله فى عالم الغيب؛ موضحا أن المشروع للتأكيد على الروح الوطنية وتأكيد على أن جميع أبناء الوطن منصهرون معا، ولا شك أن اهتمام الأديان بأبنائنا والرحمة صفة أصيلة من صفات المجتمعات الحضاريه والقيم الأخلاقية .
 
وأكد أن المبادرة أول مشروعات الشراكة الاستراتيجية مع بنك ناصر الاجتماعى، وفى الختام دعا الله أن يحفظ مصر ويوفق القائمين على المشروع لما فيه صالح الرعاية للجميع.
 
احتفالية بنت الملك لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية (2)
احتفالية بنت الملك لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية (2)
 

مفتى الجمهوريه

بنت الملك

الكنيسه الارثوذكسيه

وزاره التضامن



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