اليوم السابع
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مصرع موظف بالأوقاف صدمته سيارة بقرية المراشدة في قنا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:05 م
مصرع موظف بالأوقاف صدمته سيارة بقرية المراشدة في قنا جثة
قنا صابر سعيد

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لقي موظف بالأوقاف مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث اصطدام سيارة به بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع واعظ وموظف في الأوقاف بعد اصطدام سيارة به علي طريق قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وتبين مصرع عبد الله حباشي، 35 عاما، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الوقف بقنا.





 


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