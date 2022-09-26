مصرع موظف بالأوقاف صدمته سيارة بقرية المراشدة في قنا

لقي موظف بالأوقاف مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث اصطدام سيارة به بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع واعظ وموظف في الأوقاف بعد اصطدام سيارة به علي طريق قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وتبين مصرع عبد الله حباشي، 35 عاما، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الوقف بقنا.
جثة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي موظف بالأوقاف مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث اصطدام سيارة به بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.
الموضوعات المتعلقة
أمن قنا يضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما مخدر شابو وسلاح ناريالسبت، 24 سبتمبر 2022 03:24 م
أمن قنا يضبط تاجر أسلحة بحوزته 10 بنادق آليةالخميس، 15 سبتمبر 2022 10:00 م
أمن قنا يفحص واقعة إصابة شاب على يد والده بالخطأالجمعة، 26 أغسطس 2022 03:20 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة