اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسؤول روسي يقلل من التحذيرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا للأسلحة النووية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:00 ص
مسؤول روسي يقلل من التحذيرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا للأسلحة النووية الحرب في أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال عضو مجلس الاتحاد الروسي عن شبه جزيرة القرم سيرجي تسيكوف إن التحذيرات الأمريكية من "عواقب كارثية" لروسيا حال استخدمت الأسلحة النووية، لا يمكن لها أن تؤثر في قرارات موسكو.


وأضاف تسيكوف -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء الأحد- أنه لا يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إلا للرد على استخدام الأسلحة النووية من دول أخرى أو إن تعرضت لتهديد وحدة وسيادة أراضيها.


يأتي هذا في وقت كانت قد حذرت فيه أمريكا، روسيا من عواقب كارثية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وهددت برد حازم.


استخدام روسيا للأسلحة النووية

روسيا

الأسلحة النووية

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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