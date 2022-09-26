ما هي أعراض أمراض القلب عند النساء؟

كتب – حسام الشقويرى

غالبًا ما تعاني النساء من علامات وأعراض أمراض القلب مختلفة عن الرجال ، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، وفي الواقع ، نظرت دراسة أجريت عام 2003 في الأعراض التي تظهر غالبًا لدى النساء اللائي تعرضن لأزمة قلبية، لم تتضمن الأعراض الرئيسية أعراض النوبة القلبية "الكلاسيكية" مثل ألم الصدر والوخز، وبدلاً من ذلك ، ذكرت الدراسة أن النساء كن أكثر عرضة للقول إنهن عانين من القلق واضطرابات النوم والتعب غير المعتاد أو غير المبرر، وفقا لما نشره موقع healthline

علاوة على ذلك ، أفادت 80 في %من النساء في الدراسة أنهن عانين من هذه الأعراض لمدة شهر على الأقل قبل حدوث النوبة القلبية، ويمكن أيضًا الخلط بين أعراض أمراض القلب عند النساء وحالات أخرى ، مثل الاكتئاب وانقطاع الطمث والقلق.

تشمل أعراض أمراض القلب الشائعة لدى النساء ما يلي:

دوخة

شحوب

ضيق في التنفس أو التنفس الضحل

دوار

الإغماء أو الإغماء

القلق

غثيان

التقيؤ

ألم الفك

الم الرقبة

ألم في الظهر

عسر الهضم أو ألم يشبه الغازات في الصدر والمعدة

تعرق بارد

ما الذي يسبب أمراض القلب؟

أمراض القلب هي مجموعة من الأمراض والحالات التي تسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية، و كل نوع من أمراض القلب ناتج عن شيء فريد تمامًا لهذه الحالة، و ينتج تصلب الشرايين و CAD عن تراكم الترسبات في الشرايين .

أسباب عدم انتظام ضربات القلب

تشمل أسباب عدم انتظام ضربات القلب ما يلي:

داء السكري

عيوب القلب ، بما في ذلك عيوب القلب الخلقية

الأدوية والمكملات والعلاجات العشبية

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

الاستخدام المفرط للكحول أو الكافيين

اضطرابات تعاطي المخدرات

التوتر والقلق

تلف القلب الموجود أو المرض