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كيف يحمى أولياء الأمور أبناءهم من الإصابة بكورونا خلال الدراسة؟.. إنفوجراف

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:05 م
كيف يحمى أولياء الأمور أبناءهم من الإصابة بكورونا خلال الدراسة؟.. إنفوجراف كيف يحمي أولياء الأمور أبنائهم من فيروس كورونا أثناء الدراسة
كتبت - مرام محمد

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وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح لأولياء الأمور لحماية أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الدراسة.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الإثنين، إنه يجب أن يتأكد ولي الأمر من أن الطالب يغسل يديه بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل، مشددة على وضع الكمامة على وجه الطالب بطريقة صحيحة (لمن هم فوق الـ12 عاما).

وأشارت إلى أن يعطي ولي الأمر للطالب الطعام والشراب الخاص به ويكون مغلفا بطريقة صحيحة، مؤكدة على توصية الأبناء بتناول طعامهم الخاص وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

ولفتت إلى أن في حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطفل أو ارتفاع بدرجة الحرارة أو مخالطة الطفل لحالة كورونا مؤكدة، عدم إرساله للمدرسة.

وشددت الوزارة على عدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة.

كيف يحمي أولياء الأمور أبنائهم من كوفيد 19 أثناء الدراسة
كيف يحمي أولياء الأمور أبنائهم من كوفيد 19 أثناء الدراسة

 


وزارة الصحة

دراسة

تعليم

بدء الدراسة

كورونا

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس



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