فحص كاميرات المراقبة.. حبس عاطل بتهمة قتل شاب فى روض الفرج 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما في روض الفرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة روض الفرج، بلاغا يفيد بوقوع شاب قتيلا بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث من لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بجرح قطعي بالرقبة، تم نقلة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، مضيفا أنه قام بطعن المجنى عليه بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما على خلفية خلافات مالية بينهما .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.