اليوم السابع
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عوض تاج الدين يكشف تفاصيل التبرع بالأعضاء وزراعة الرئة فى مصر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:26 م
عوض تاج الدين يكشف تفاصيل التبرع بالأعضاء وزراعة الرئة فى مصر الدكتور محمد عوض تاج الدين
محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مخازن استراتيجية للأدوية بتجهيزات عالمية؛ بهدف وجود احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولفت إلى أنه فيما يخُص زرع الأعضاء والقرنية؛ فإن هناك قوانين ولائحة تنفيذية يتم تطبيقها بكل شفافية، لافتًا إلى بدء دراسات وتجارب ما قبل الإكلينيكية لزرع الرئتين أو الرئة في مصر؛ وعملية التبرع بالأعضاء موجودة في كل الدول العربية؛ وهو أمر يرفع المعاناة عن كاهل المرضى.
 
وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن توفير مخازن استراتيجية بمقومات عالمية لحفظ الدواء؛ حال حدوث أزمات كبرى مثل الجوائح والحروب؛ يُساهم في توفير الدواء.
 
وتابع أنه سيكون هناك مخازن رئيسية وأخرى فرعية طبقًا لاحتياجات المحافظات، لافتًا إلى أن الترتيبات وخط التنفيذ بدأت فعليًا، وتمويلها والتخطيط لها وإدارتها تم دراستها والاستعداد لتنفيذها، مشيرًا إلى أن مصر ستقوم بتنفيذ هذه المخازن وإدارتها.
 
وأوضح أن هناك مدينة طبية في جامعة عين شمس، وتم ضخ أموال كبيرة فيها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ومنشآته وتحويله إلى مدينة طبية؛ للمساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية للكثير من المرضى؛ خاصة وأن هذا المعهد يقدم العديد من العمليات الجراحية.
 
 

عوض تاج الدين

التبرع بالاعضاء

الرئيس السيسى

احمد موسى

الرئة



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