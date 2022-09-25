عوض تاج الدين: ندرس إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه يتم دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي وهو معمول به في كثير من بلاد العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل: "النقطة المهمة أن المتبرع يستطيع أن يرجع في كلامه، ولو أهله بعد الوفاة قالوا لا مش عاوزين برضو ممكن"، مؤكدا أنها لن تكون إجبارية.

وأوضح أن هناك زرع الكبد والكلى وفي المستقبل القريب سيكون هناك زرع رئة، وكثير يحتاج هذه الأعضاء، لافتا إلى أن متوسط الأعمار في مصر يزيد ويتحسن، وهناك فرق طبية مدربة وخبراء في هذا المجال، والوسيلة الوحيد لزرع الأعضاء هو نقل عضو من إنسان حي لحي.