شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع عامل انهار عليه حائط عقار في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في حادث مصرع شاب، سقط عليه حائط عقار في إحدى قرى الصف، ما أسفر عن مصرعه، وذكروا أن الضحية كان يشارك في عملية هدم منزل، وخلال العمل اختل توازنه وسقط من أعلى جدار، وعقب سقوطه انهار عليه جزء من الحائط.

أضافوا أنهم تمكنوا من انتشاله من أسفل الأنقاض، وحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وكشفت مناظرة الجثة والتقرير الطبي، أن الشاب أصيب بكسور ونزيف أسفر عن مفارقته الحياة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

لقى عامل مصرعه نتيجة سقوط حائط من عقار أثناء هدمه في الصف بمحافظة الجيزة، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل أثناء المشاركة في هدم عقار، سقط حائط على الضحية مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.