رفع 1076 طن قمامة و507 أطنان أتربة وتراكمات داخل نطاق مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة خلال الـ7 أيام الماضية، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، وذلك في إطار تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

ويقول اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت تلك الحملات عن رفع 1076 طن مخلفات وقمامة و507 أطنان من الأتربة والتراكمات على مدار الأسبوع الماضي، حيث استهدفت الحملات كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة الأقصر متضمنةً جهود الأحياء، وبالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ورفع القمامة من نقاط التجميع.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على استمرار حملات النظافة بصفة مستمرة داخل نطاق الأقصر مع ضرورة الاهتمام الجيد بنظافة المعدات، والمداومة على غسيل وتنظيف جميع صناديق القمامة وتطهيرها، ومواصلة استخدام المكنسة الآلية لأعمال شفط الأتربة الناعمة بكافة الشوارع الرئيسية للمحافظة، حيث شارك في الحملات اليومية على مدار الإسبوع كل من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء، ونواب رؤساء الأحياء، ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.

وفى نفس السياق، قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت مناطق نجع الطويل والنوافل وبدران والمركز الحضري للمرأة ومنطقة شارع المدينة المنورة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات دورية للتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 14 عربة كارو بالمناطق المعنية، بالمخالفة للوائح المحافظة، والتي تمنع سير عربات الكارو غرب المدينة واقتصارها بالسير بمنطقة شرق مدينة الأقصر فقط، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملات رفع 1076 طن قمامة و507 أطنان أتربة وتراكمات بالأقصر



رفع 1076 طن قمامة و507 أطنان أتربة وتراكمات بالأقصر