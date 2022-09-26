تعليم القليوبية تنظم ندوة عن دور التعليم في التخفيف من تأثيرات المتغيرات المناخية

اجتمعت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، مع مسئولى ومنسقى التربية البيئية ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى الأنشطة بالمديرية والاتحادات الطلابية على مستوى القليوبية ندوة بعنوان "دور التعليم فى التكيف والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة"، بحضور الدكتور يسرى خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتوعية والارشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى، والدكتور محمد عز الدين أمام مدير إدارة الأراضى بمديرية الزراعة بالقليوبية، والدكتور محمد عبدالله مدير إدارة المخلفات الصلبة والتنمية المستدامة محافظة القليوبية، والدكتورة منى زعزع وكيل كلية التربية جامعة بنها، وإدارة المخلفات الصلبة جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وهالة عاشور مدير إدارة التربية البيئية بالمديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فى بيان لها، أنه جاء ذلك فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، حيث تم تخصيص الأسبوع الجارى للأنشطة البيئية والتغيرات المناخية.

وأكدت سماح إبراهيم، خلال الاجتماع، أن مصر تحرص من خلال فاعليات مؤتمر المناخ COP 27 فكر جديد بالتركيز على التنفيذ من خلال إمكانية مشاركة طلبة المدارس، من خلال التعاون بين وزارة البيئة مع وزارة التربية التعليم لتحفيز ودعم الطلاب المميزين للابتكار والمشاركة فى التصدى للمشكلات البيئية.