اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:07 م
المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ج.ا" عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد، ومحمد سعد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط قسم أول سوهاج، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش وزنت ٣٧٩ جرام  كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.



 


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جنايات سوهاج

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